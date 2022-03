Fußball-Kreisliga A : Teutonia St. Tönis II verliert Punkt am grünen Tisch

Teutonia St. Tönis II verliert Punkt am grünen Tisch

Tönisvorst Beim Spiel am vergangenen Sonntag gegen den Hülser SV passierte Trainer Jonas Schüler beim Stande von 1:1 ein Wechselfehler. Das Duell wird nun am Grünen Tisch mit 2:0 für den Gegner gewertet.

Seit Anfang dieser Saison dürfen im Amateurfußball fünf Spieler ausgewechselt werden. Aber sechs? So geschehen vergangenen Sonntag in der Fußball-Kreisliga A bei der Partie des Hülser SV gegen Teutonia St. Tönis II. Mit Philipp Kösters, Fabian Kempkens, Julian Bobis, Roger Claessen, Tobias Kokol und Umut Güler sind im Laufe der 90 Minuten gleich sechs Spieler von den Gästetrainern Jonas Schüler und seinem Assistenten Marcel Fischbach eingewechselt worden, um aus dem 1:1, was im Aufstiegsrennen zu wenig gewesen wäre, noch einen wertvollen Dreier zu machen.