Fußball-Landesliga : Weinand will Spielern einen Denkzettel verpassen

Tönisberg Der abstiegsbedrohte VfL Tönisberg gastiert am Mittwoch um 20 Uhr in Scherpenberg. Die Einstellung seiner Spieler gibt dem Trainer ein Rätsel auf. Auf einige Akteure muss er verzichten.

(uwo) Das Kellerduell gegen den TSV Meerbusch II sollte ein entscheidender und notwendiger Schritt Richtung Klassenerhalt sein. Um so größer war das Entsetzen der Verantwortlichen des VfL Tönisberg nach dem 0:5-Debakel, das die Rot-Weißen noch tiefer in den Abstiegssumpf zog. Warum die Akteure des Fußball-Landesligisten gerade in wichtigen Begegnungen zum wiederholten Mal jegliche Einstellung vermissen, ließen bereitet auch zwei Tage danach Kopfzerbrechen. „Ich habe einfach keine Erklärung dafür“, zuckt Trainer Andreas Weinand mit den Schultern, der angesichts einer reibungslosen Vorbereitung optimistisch ins neue Jahr startete. Auch Sportdirektor Marcus Bister zeigte sich gestern ratlos: „Es gab Gespräche. Unter anderem mit Kapitän Sören Höffler. Aber keiner weis so recht, warum sich die Mannschaft so präsentiert.“

Ein gewisses Engagement war dem VfL nicht abzusprechen. Trotzdem fehlte es an vielen Dingen für einen erfolgreichen Auftritt. Gerade in einer so heiklen Situation. In Teilen stellt sich sicher auch die Frage nach der nötigen Qualität. Vordergründig liegt der Schlüssel aber in der Einstellung der Akteure, die sich angesichts des drohenden Abstiegs nicht genügend wehrten. Am Mittwoch (20 Uhr) steht das Nachholspiel beim SV Scherpenberg auf Asche an, Samstag wartet der VfR Fischeln, der es trotz anhaltender personeller Probleme erfolgreich vormacht, was mit hohem Einsatz möglich ist. Vor den beiden wegweisenden Spielen zieht Weinand eine Karte, die wohl das letzte Ass im Ärmel ist: „Einige werden einen Denkzettel erhalten und sich auf der Bank wieder finden. Für alle anderen gilt, dass es keine Ausreden mehr gibt.“ Fehlen werden Hendrik Rouland (Gehirnerschütterung), Benjamin Methner (Muskelbündelriss), Mike Konrad (Urlaub) und Cedric Sprenger (Fußverletzung).