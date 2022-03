Fußball : SV Hilden-Ost gewinnt auch gegen Rhenania Hochdahl

Für das Schlusslicht der Fußball-Kreisliga A Düsseldorf ist es bereits der dritte Sieg in Folge. Die Partie des SSV Erkrath fällt coronabedingt aus.

SV Hilden–Ost – SC Rhenania Hochdahl 3:2 (0:1). Die Hochdahler verspielten in diesem Kreisliga A-Abstiegsduell eine vermeintlich komfortable 2:0-Führung. „Es war wichtig, dass wir nur zwei Minuten nach dem zweiten Gegentor den Anschluss schafften. Wir waren ja schon zuvor die aktivere Mannschaft, aber mit dem 1:2 kehrten erst recht Motivation und Vertrauen in die eigene Stärke zurück. Meine Jungs bewiesen in der Folge vorbildliche Moral und haben am Ende irgendwie auch verdient gewonnen“, fasste SV Ost-Trainer Bartek Pawliczek nach dem dritten Sieg hintereinander zusammen.