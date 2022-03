Fußball-Niederrheinliga : Niederlagen für Nachwuchs des 1. FC Kleve

Kreis Kleve Die A- und C-Junioren des Fusionsklubs verlieren gegen Spitzenteams trotz guter Leistung jeweils mit 2:4. C-Junioren des SV Straelen verlassen Abstiegsplatz.

Die A-Junioren des 1. FC Kleve sind in der Fußball-Nieder­rheinliga beim Tabellenzweiten FSV Duisburg trotz beachtlicher Leistung leer ausgegangen. 2:4 (2:1) lautete der Endstand aus Sicht der Klever, obwohl sie durch Diwan Duyar (6.) und Finn Tiemer (18.) mit 2:0 in Führung gegangen waren. Zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt gelang Duisburg der Anschlusstreffer (45.). In Durchgang zwei drehte der FSV das Spiel durch Tore in der 49., 62. und 85. Minute.