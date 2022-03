Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenz erstmals seit sechs Wochen unter 1000

Kreis Mettmann Nur 113 neue Corona-Infektionsfälle meldet das Kreisgesundheitsamt Mettmann für Montag. Das bleibt nicht ohne Wirkung auf die Inzidenz, die erstmals seit 27. Januar wieder unter einen Wert von 1000 sinkt.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Montag 7914 Infizierte erfasst, 108 mehr als am Sonntag. Davon leben in Erkrath 599 (15 neu infiziert), in Haan 457 (11 neu), in Heiligenhaus 348 (6 neu), in Hilden 840 (10 neu), in Langenfeld 1261 (22 neu), in Mettmann 572 (10 neu), in Monheim 738 (12 neu), in Ratingen 1533 (9 neu), in Velbert 1176 (15 neu) und in Wülfrath 390 (3 neu). Das Kreisgesundheitsamt meldet insgesamt 113 neue Fälle)