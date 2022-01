Eishockey : Neustart bei der Grefrather EG

Grefrath Am Samstag, 20 Uhr, empfängt der Eishockey-Landesligist den EC Bergisch Land. Der 19-jährige Joschua Schmitz hat das Amt des Interims-Trainers übernommen. Stürmer Julian Stahlhut verstärkt den Angriff.

(lus) Nachdem Eishockey-Landesligist Grefrather EG am vergangenen Wochenende aufgrund krankheitsbedingter Spielabsage durch die Gäste aus Troisdorf spielfrei hatte, erwarten die Blau-Gelben nun am Samstag, 20 Uhr, die Raptors vom EC Bergisch Land im heimischen EisSport & EventPark.

Mit Julian Stahlhut hat sich die GEG noch einmal im offensiven Bereich verstärkt. Der 20-jährige Stürmer hat zunächst seine Ausbildung bei der DEG und den Kölner Haien genossen und wechselt nun von den Jungfüchsen Duisburg aus der DNL3 an die Niers. „Julian ist ein guter Skater und bringt zugleich eine gute technische Ausbildung mit“, erklärt der Trainer. Für Zuschauer gilt die 2Gplus-Regel (geimpft/genesen/tagesaktuell negativ getestet) sowie „pay what you want". Die Höhe ihres Eintrittspreises an der Abendkasse bestimmen die Besucher also selbst.