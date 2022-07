Ex-“Bild“-Chefredakteur​: Julian Reichelt startet „Meinungs-Show“ auf Youtube​

Berlin Vom Chefredakteur zum Webvideoproduzenten: Julian Reichelt probiert jetzt mit einem Meinungsformat auf Youtube die Menschen zu erreichen. Vorher hatte er bereits verstärkt Beiträge in den sozialen Medien veröffentlicht.

Ex-„Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt präsentiert seit Dienstag eine „Meinungs-Show“ auf der Plattform Youtube . In der ersten gut zwanzig Minuten langen Folge der Sendung „Achtung, Reichelt!“ sprach der 42-Jährige mit FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki .

Reichelt hatte nach seinem Aus als Chefredakteur bei Deutschlands größter Boulevardzeitung „Bild“ im Herbst 2021 angekündigt, reichweitenstarkes Fernsehen machen zu wollen. Immer häufiger war er in den vergangenen Monaten mit Beiträgen in Sozialen Netzwerken zu sehen.

Reichelt teilte am Dienstag mit, dass das neue Format von einem wöchentlichen Newsletter begleitet werde. Er sagte zum Start: „Wir wollen furchtlos und respektlos über das sprechen, was in unserem Land passiert.“