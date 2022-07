Mike Tyson, R. Kelly und Co. : Diese Stars waren schon im Gefängnis

Mike Tyson, R. Kelly und Co.

Düsseldorf Der ehemalige R&B-Sänger R. Kelly muss wegen Missbrauchs für drei Jahrzehnte ins Gefängnis. Doch er ist nicht der einzige prominente Straftäter. Wir zeigen, wer sonst noch hinter Gitter musste.

Wegen des systematischen sexuellen Missbrauchs junger Fans muss der einstige R&B-Star R. Kelly für 30 Jahre hinter Gitter. Das Strafmaß verkündete Bezirksrichterin Ann Donnelly in New York, schon im vergangenen Jahr war der Sänger und Musikproduzent schuldig gesprochen worden. Er wurde zudem zu einem Bußgeld von 100 000 Dollar (rund 96 000 Euro) verurteilt.

Allerdings wanderte nicht nur R. Kelly schon ins Gefängnis, auch andere Promis wurden bereits verurteilt. So unter anderem der ehemalige deutsche Profi-Fußballer und Funktionär Uli Hoeneß , der 2014 wegen Steuerhinterziehung hinter schwedische Gardinen musste . Die Haft dauerte 21 Monate. Hoeneß zeigte Reue und sagte über seine Zeit im Gefängnis: „Ich habe einen Riesenfehler gemacht, zu dem ich stehe. Ich war eindreiviertel Jahre weg und habe für meine Fehler gebüßt.“

Die Schauspielerin Lindsey Lohan wanderte gleich mehrere Male hinter Gitter. Sie wurde oft wegen Trunkenheit am Steuer, Drogenbesitzes und Fahrens ohne Fahrerlaubnis festgenommen und angeklagt, daraufhin musste sie eine Bewährungsstrafe absitzen. Da sie auch gegen die Bewährungsauflagen verstieß, verurteilte sie das Gericht zu einer 30-tägigen Haftstrafe.

