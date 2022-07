Politik und Internet-Auftritte : Bundesregierung hat mehr als 400 Accounts bei YouTube, Twitter und Co.

Bundesregierung hat mehr als 400 Accounts bei YouTube, Twitter und Co.

Berlin Auf Youtube, Twitter, Facebook, Instagram und Co. ist die Bundesregierung mit mehr als 400 Accounts vertreten. Mit mehr als 100 hat insbesondere das Bundesinnenministerium besonders viele Accounts.

Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der AfD-Fraktion hervor, die der Bundestag am Montag in Berlin veröffentlichte. Besonders viele Accounts betreibt demnach das Bundesinnenministerium mit deutlich über hundert. Dazu gehören neben dem Twitter-Account der Ministerin Nancy Faeser (SPD) und Bundespolizeibehörden auch Social-Media-Seiten der Bundeszentrale für politische Bildung, darunter der Facebook-Account von Kinofenster.de oder der Youtube-Kanal Abdelkratie, in dem Comedian Abdelkarim die deutsche Demokratie nach eigenen Worten „abfeiert“.