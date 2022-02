Nach Vorwürfen und Weggang : Ex-„Bild“-Chefredakteur Reichelt plant TV-Sender

Berlin Ex-„Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt will nach seinem Weggang von Deutschlands größter Boulevardzeitung Fernsehen machen. Zudem bezeichnet er sein Ende bei der „Bild“ als „persönlich motivierte Schmutzkampagne“.

Er arbeite an etwas Neuem und versuche, Leidenschaft und Emotion in reichweitenstarkes Fernsehen zu übersetzen, sagte der 41-Jährige in einem Podcast-Gespräch mit dem Chefredakteur des liberalkonservativen Magazins „Cicero“, Alexander Marguier.