Gerichtsurteil : Lärmbelästigung rechtfertigt keine körperliche Gewalt

Frankfurt Eigentlich sollte das selbstverständlich sein: Wer sich durch den Lärm seiner Nachbarn belästigt fühlt, darf nicht einfach körperliche Gewalt anwenden. Das gilt auch wenn die Bitten nach Ruhe nicht gehört werden. Ein Gericht in Frankfurt hat einen Angreifer zu Schmerzensgeld verurteilt.

Denn wer aus diesem Anlass zu einem Knüppel greift und seinen Nachbarn verletzt, muss am Ende unter Umständen Schmerzensgeld zahlen. Das zeigt eine Entscheidung des Amtsgerichts Frankfurt am Main (Az.: 32 C 105/21 (86)), über die das Rechtsportal „anwaltauskunft.de“ des Deutschen Anwaltvereins (DAV) berichtet.