TV-Dreh in Meerbusch : Der Fernsehgarten von Lank-Latum

Lank-Latum Die „Beet-Brüder“ vom TV-Sender Vox haben den Garten der Familie Westhelle aus Lank-Latum umgekrempelt. Stefanie, Eckhardt und die vier Kinder packten kräftig mit an. Millionen Zuschauer schauten nun erneut dabei zu.

„Vor zweieinhalb Jahren war die Resonanz im Freundes- und Bekanntenkreis eher gering. Diesmal haben sich viele Leute gemeldet. Vielleicht waren wegen des schlechten Wetters alle zuhause und haben zugeschaut“, sagt Stefanie Westhelle lachend. Sie selbst ist schon vielen Jahren ein großer Fan der „Die Beet-Brüder“. Da ihr selbst und den übrigen Mitgliedern der Familie – Papa Eckhardt (58) und die vier Kinder Sophie (26), Moritz (23), Clara (21) und Linus (18) – aber eigene Ideen für die Umgestaltung des 400 Quadratmeter großen Gartens ihres 2013 erworbenen Hauses am Ortsausgang von Lank-Latum Richtung Strümp fehlten, bewarb sie sich bei dem Fensehsender. Nach einer positiven Rückmeldung drehte die Familie ein Video. Zwei Monate später kam die Zusage für die Dreharbeiten. Mitten im Hochsommer 2019 war es so weit: Um acht Uhr morgens klingelten die „Beet-Brüder“ Ralf, Claus und Henrik mitsamt Redakteurin und Kamerateam an der Haustür. „Es hat sich so angefühlt, als würden wir die drei schon länger kennen“, berichtet Moritz. „Sie verstellen sich nicht und sind genau so, wie man sie aus dem Fernsehen kennt. Claus als Entertainer und Henrik als Sprücheklopfer sind total witzig und locker, Ralf als Denker und Antreiber ist auch total sympathisch.“ Viel Zeit zum Kennenlernen blieb Familie Westhelle aber nicht. „Wir dachten, wir trinken erstmal Kaffee und quatschen, aber die Arbeit ging direkt los“, erinnert sich Stefanie Westhelle. Claus räumte mit Hilfe der Kinder Werkzeug und Maschinen in die Garage, Henrik ebnete sich auf der Rückseite den Weg mit dem Bagger in den Garten, Ralf machte sich an den Entwurf für den neuen Garten.