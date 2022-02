Situation im Ahrtal : Sieben Monate nach der Flutkatastrophe Wiederaufbaubericht vorgelegt

Mainz Der Aufbau im dem von der Flutkatastrophe schwer beschädigten Ahrtal geht voran. Rund sieben Monate nach der Sturzflut mit 134 Toten leben aber noch immer Viele in Ausweichquartieren. Die Landesregierung hat bisher Geleistetes dokumentiert.

Der Aufbau im Ahrtal nach der verheerenden Sturzflut mit 134 Toten und Hunderten Verletzten hat für die rheinland-pfälzische Landesregierung weiter Priorität. Er soll ökologisch nachhaltig fortgesetzt werden und den Menschen im idyllisch gelegenen Rotweinanbaugebiet eine touristische und wirtschaftliche Perspektive bieten. Das teilten Minister und Ministerinnen der Ampel-Regierung bei der Vorlage eines Berichts zu sieben Monaten Wiederaufbau am Mittwoch in Mainz mit.

Innenminister Roger Lewentz sprach von einer „nationalen Gesamtaufgabe“, „die Jahre in Anspruch nehmen wird und Kraft und Zusammenhalt aller Beteiligten fordert“. „Bund und Länder haben in einem Akt größter Solidarität 15 Milliarden Euro Aufbauhilfe für Rheinland-Pfalz bereitgestellt“, erinnerte der SPD-Politiker.

Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) sagte: „Die Menschen sollen in ihrer Heimat eine Perspektive haben. Um dies zu gewährleisten, müssen wir den Wiederaufbau langfristig nachhaltig gestalten. Wir brauchen Klimaschutz und Klima-Anpassung, um uns vor Extremwetter-Ereignissen zu schützen und diesen vorzubeugen.“ Die Abwasserreinigung sei wieder sichergestellt, sodass kein ungereinigtes Wasser mehr in die Natur fließe. Der Ahr müsse aber mehr Raum geben werden, um die Menschen vor künftigen Hochwasserereignissen besser zu schützen

Lewentz überreichte die 114 Seiten umfassende Dokumentation am Mittwoch an die von der Flut betroffenen Kommunen. Die Wiederaufbaubeauftragte des Landes, Innenstaatssekretärin Nicole Steingaß (SPD), überreichte den Bericht an die neue Landrätin des von der Flut am schwersten getroffenen Landkreises Ahrweiler, Cornelia Weigand (parteilos).