129 Fälle vergangenes Jahr : Zahl der Beihilfen zur Selbsttötung stark angestiegen

Der Verein „Sterbehilfe Deutschland“ hat nach eigenen Angaben in zwölf Jahren insgesamt 470 Mitgliedern beim Suizid geholfen. Die Zahl der assistierten Selbsttötungen stieg dabei nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Suizidbeihilfe vom Februar 2020 stark an: Im Jahr 2021 kam es zu 129 Suizidbeihilfen, so vielen wie nie zuvor. Dies ergibt sich aus dem Jahrbuch des Vereins, das am heutigen Montag in Berlin vorgestellt werden soll und über das der „Spiegel“ vorab berichtet. Unter den Verstorbenen sind laut dem Verein auch mehrere Menschen ohne gravierende Krankheiten.

Zu den 470 Suiziden kommen 236 Fälle, in denen der Verein einer Sterbebegleitung zustimmte, diese aber nicht oder noch nicht in Anspruch genommen wurde. Nach Vereinsangaben lag in allen Fällen „ein ärztliches Gutachten vor, das die Freiverantwortlichkeit des sterbewilligen Mitglieds bejaht, in schwierigen Fällen auch zwei Gutachten, in Einzelfällen sogar drei“. In elf Prozent der geprüften Fälle habe man eine Sterbebegleitung abgelehnt.