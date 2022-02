Hofbräuhaus vs Hofbrauhaus : Warum ein „äu“ vor Gericht verhandelt werden muss

Dresden/München In München steht das Hofbräuhaus, in Dresden gibt es die Marke Hofbrauhaus. Über den Unterschied „äu“ fürchtet das Hofbräuhaus eine Verwässerung seiner Marke - und auch eine Verwechslungsgefahr. Nun muss ein Gericht entscheiden.

Das Hofbräuhaus fürchtet eine Verwässerung seiner Marke - und sieht auch eine Verwechslungsgefahr. „Die Verwechslung des Namens ist gerade im internationalen Bereich hundertprozentig. Da heißen wir Hofbrauhaus“, hatte Hofbräu-Sprecher Stefan Hempl vor dem Prozess erläutert. In vielen Sprachen gibt es kein „äu“ - für englischsprachige Gäste ist das weltweit bekannte Hofbräuhaus ein „Hofbrauhaus“. So lauten auch die Internetadressen lizenzierter Ableger des Münchner Originals in den USA , etwa in Las Vegas .

Neben mehreren nach dem Vorbild des Münchner Hofbräu-Originals im Ausland geführten „Hofbräuhäusern“ - in den USA, aber auch in Brasilien und China - betreiben Franchise-Partner im deutschsprachigen Raum ein Dutzend Hofbräu-Wirtshäuser: etwa im österreichischen Klagenfurt, in Berlin und Hamburg. Und just auch in Dresden gibt es ein „Hofbräu zur Frauenkirche“. Doch all diese Partner zahlen für den Namen an die Brauerei in München.