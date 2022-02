Festnahme im Zug : Mann läuft nackt durch ICE – auf der Wache wurde es dann ernst

Berlin Der 25 Jahre alte Mann wurde am Bahnhof Halle von Bundespolizisten festgenommen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass er bereits wegen weiterer Delikte gesucht wurde.

In einem von Berlin nach Halle fahrenden ICE ist am Dienstagmorgen ein Mann nackt und schreiend durch den ganzen Zug gelaufen und hat gegen Türen und Wände getreten. Der 25-Jährige habe außerdem keine Fahrkarte gehabt, teilte die Bundespolizei in Magdeburg am Mittwoch mit. Die Bundespolizei sei verständigt worden, Beamte seien am Hauptbahnhof Halle zugestiegen und hätten den Mann in der Zugtoilette gefunden.