Am Flughafen Düsseldorf : 45-Jähriger aus Solingen verhaftet

Am Flughafen Düsseldorf

Die Bundespolizei am Düsseldorfer Flughafen hat am Montag einen Solinger mit türkischem Pass verhaftet. Er wurde wegen Urkundenfälschung gesucht.

Der in Solingen lebende Mann konnte seine Heimreise jedoch fortsetzen, da er die Geldstrafe in Gesamthöhe von 1500 Euro vor Ort bei der Bundespolizei begleichen und so die Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen abwenden konnte.