Nach Verleumdungsprozess : Amber Heards Anwälte beantragen Aufhebung des Urteils

Fairfax Nach dem Prozess gegen ihren Ex-Ehemann Johnny Depp geht die britische Schauspielerin Amber Heard gegen die Entscheidung der Jury vor. Heards Anwälte beantragten, das Urteil gegen die Schauspielerin aufzuheben.

Das geht aus einem Dokument vom Freitag hervor, über das US-Medien am Sonntag berichteten. Nach einem sechswöchigen Verleumdungsprozess, in dem sich die Ex-Eheleute häusliche Gewalt vorwarfen, hatte sich die Jury Anfang Juni größtenteils auf die Seite von Depp gestellt - aber auch Heard in einigen Punkten recht gegeben. Wegen Verleumdung muss sie Depp über zehn Millionen Dollar Schadenersatz zahlen. Depp schuldet ihr nach Entscheidung der Jury zwei Millionen Dollar für Aussagen seines Ex-Anwalts, die Heards Ruf geschädigt haben sollen.