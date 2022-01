Handball : Rabea Brüren bleibt der Turnerschaft St. Tönis treu

Wenn Rabea Brüren am gegnerischen Kreis so frei zum Abschluss kommt, ist ein Treffer so gut wie sicher. Foto: topel

Tönisvorst Die erfolgreiche Spielerin des Nordrheinliga-Teams will den neuen Trainer unterstützen. In der Liste der besten Werferinnen der Liga belegt sie Platz sechs. Samstag beginnt die Rückrunde mit dem Auswärtsspiel in Haan.

Rabea Brüren ist mit 46 Toren in acht Spielen die erfolgreichste Töniser Werferin. In der Handball-Nordrheinliga belegt sie Platz sechs der Torschützenliste. Die 29-jährige Rückraumspielerin ist seit 2007 bei der Turnerschaft und möchte der scheidenden Trainerin Miriam Heinecke bis Ende März noch viele Spiele und vor allem Siege und die bestmögliche Platzierung zum Abschied bescheren. Mit diesem Vorhaben will die Rechtshänderin gemeinsam mit ihren Teamkameradinnen am Samstagabend (18.30 Uhr, Sporthalle Adlerstraße) beim Rückrundenauftakt bei der HSG Adler Haan beginnen.

Mit zwölf Jahren startete Rabea Brüren recht spät beim SC Waldniel und entschloss sich 2007 zum Wechsel zur Turnerschaft, wo sie dem Handballsport seit mehr als 15 Jahren nachgeht. „Die Turnerschaft ist der perfekte Klub für mich. Ich fühle mich hier unglaublich wohl, es ist ein sehr familiärer Verein, der viele Traditionen aufrecht hält. Das Vereinsleben mit vielen Fahrten, Veranstaltungen sowie der Kontakt unter den Mannschaften ist schon außergewöhnlich“, berichtet Brüren.

Steckbrief Rabea Brüren: Geburtstag: 2. Juli 1992 Geburtsort: Viersen Vereine: SC Waldniel, Turnerschaft St. Tönis. Erfolge: 2x Niederrheinmeisterin in der Jugend & Aufstieg in die Oberliga, Qualifikation zur Nordrheinliga (alles mit der Turnerschaft St. Tönis).

Außergewöhnlich ist sicherlich auch Miriam Heinecke, die die Turnerschaft St. Tönis seit 2013 – mit einer einjährigen Unterbrechung, in der Rene Baude die 1. Frauen-Mannschaft übernahm – als Trainerin betreut. „Ihre Menschlichkeit ist das Besondere“, sagt die 29-jährige Rückraumspielerin über Heinecke, die nicht nur Trainerin, sondern auch eine gute Freundin ist. „Sie hat eine unglaublich soziale Ader, sie hat eine tolle Art uns als Team zu motivieren, sie holt wirklich jeden ab und geht auf jeden ein.“

Deshalb ist Rabea Brüren traurig, dass Miriam Heinecke am Saisonende geht. Dann wird David von Essen die 1. Frauen-Mannschaft mit den Aufgaben, die jungen Talente einzubauen und in die 3. Liga aufzusteigen, übernehmen. „Natürlich habe ich in mich reingehört, ob ich leistungsorientiert spielen möchte und diesen neuen Weg begleiten möchte. Aber ich habe mich dafür entschieden, denn ein Wechsel zu einem anderen Verein stand für mich nicht zur Debatte“, berichtet Brüren.

Aktuell belegt die Turnerschaft mit 7:9 Punkten nur Platz 7. „In den letzten Jahren waren wir immer vorne dabei. Die Liga ist – mit Ausnahme vom verlustpunktfreien Tabellenführer TD Lank und dem noch punktlosen Letzten MTV Köln – in dieser Saison sehr ausgeglichen. In der Hinrunde ist es uns in vielen Spielen, die wir knapp verloren haben, nicht gelungen, frühzeitig den Deckel drauf zu machen und die Punkte einzufahren“, sagt Brüren. „Und die Aufgabe am Samstag in Haan wird auch nicht einfach sein. Im Hinspiel haben wir uns in Halbzeit eins sehr schwergetan und konnten erst im zweiten Durchgang einen klaren Erfolg einfahren.“

Neben dem Handballsport nimmt auch die Schule einiges an Zeit in Anspruch. In drei Wochen stehen die Examensprüfungen der Referendarin für Deutsch und Erdkunde auf dem Programm. Aktuell arbeitet sie in Dülken am Gymnasium. „Für mich ist der Handballsport im Moment der perfekte Ausgleich zur Schule“, sagt die 29-Jährige, die ansonsten gerne kocht und backt, aber auch Sport im Fernsehen verfolgt.