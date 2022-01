Handball-Verbandsliga : Lürrip zeigt große Moral und erkämpft Punkt

Handball-Verbandsliga Trotz einiger Ausfälle im Vorfeld und großen Rückstand zur Halbzeit holt die Turnerschaft Lürrip ein Remis gegen Neukirchen. Für Trainer Tobias Elis ist es ein wichtiger Punkt im Kampf um den Klassenerhalt.

In der ersten Halbzeit fand der Angriff der Turnerschaft derweil fast gar nicht statt. Die Gäste kamen nicht damit klar, dass in der Neukirchener Sporthalle ein Verbot für Haftmittel herrscht. Viele Bälle wurden weggeworfen, Torwürfe gingen über das gegnerische Gehäuse oder kamen derart unplatziert, dass sich der SVN-Keeper nur bedanken konnte. Auch Pass- und Fangfehler waren an der Tagesordnung. Die Abwehrleistung war trotz der 16 Gegentreffer hingegen ordentlich, denn der Großteil der Tore davon resultierte aus Tempogegenstößen nach Ballverlusten.

Nach dem Wechsel wurde es dann besser. Vor allem in der Deckung steigerte sich Lürrip. So kamen die Gäste ihrerseits zu Ballgewinnen, schalteten blitzschnell um und trafen per Tempogegenstoß. So verkürzten sie Tor um Tor. Dennoch schien es so zu laufen wie häufiger in dieser Spielzeit: Die Mannschaft zeigte große Moral, schaffte es aber nicht, sich am Ende zu belohnen.