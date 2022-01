Leichtathletik : Anna Keyserlingk springt Deutsche Jahresbestleistung

Krefeld Anna Keyserlingk sorgt immer wieder für Furore. Selbst eine Krankheit kann sie nicht aus der Erfolgsspur werfen. Die Leichtathletin des SC Bayer 05 Uerdingen trumpft auch bei den Regionsmeisterschaften in Düsseldorf groß auf.

Die Fachleute staunten nicht schlecht, als Anna Keyserlingk bei den Regionsmeisterschaften LVN-Mitte in Düsseldorf den Dreisprunganlauf zu ihrem ersten Versuch betrat. Gerade einmal 20 Meter betrug dieser, eine Strecke, in der man mit Sicherheit nicht auf Höchstgeschwindigkeit beschleunigen kann. Grund dafür war eine Krankheit und sieben Tage Trainingsausfall, die zunächst zur Absage des Starts bei Nordrhein-Hallenmeisterschaften vor Wochenfrist geführt hatten. Nach nur drei Trainingstagen sollte die Hülserin noch nicht wieder mit einhundert Prozent einsteigen. Trainer Peter Quasten entschied sich deshalb für den kurzen Anlauf. Das Ergebnis war überraschend gut. 12,73 Meter, nur 47 Zentimeter hinter ihrer Freiluftbestleistung 2021. Neben dem Sieg setzte sie sich damit sogar noch an die Spitze der DLV-Bestenliste der U20. Die 18-Jährige äußerte sich dann auch entsprechend zufrieden: „12,40 Meter hätte ich aus dem kurzen Anlauf schon akzeptiert. Beim Einspringen habe ich aber schnell gemerkt, dass da heute noch mehr geht.“ Man darf gespannt sein, wie weit es für Keyserlingk bei den NRW-Hallenmeisterschaften an gleicher Stätte am 5. Februar geht; dann eben mit dem vollen Anlauf von 30 Metern.