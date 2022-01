Handball : Domenic Schmidt arbeitet bei der Handball-EM im Hintergrund

zur person

Domenic Schmidt begann seine aktive Karriere in der Jugend des SC Bayer Uerdingen. In der A-Jugend spielte er ein Jahr beim TV 1848 Mönchengladbach und für den TB Wülfrath. In Wülfrath begann er dann auch im Seniorenbereich, später lief er für den TV Lobberich und die HSG VeRuKa auf. Zur Spielzeit 2016/2017 kehrte er dann nach Uerdingen zurück, wo er zwei Jahre später in das Trainer-Team der 1. Herren-Mannschaft wechselte, die sich zur Saison 2020/2021 komplett Adler Königshof als Perspektivteam in der Verbandsliga anschloss.