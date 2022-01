Handball : TB Wülfrath will mit Gedern den Tabellenplatz tauschen

Auswärts stimmt bislang die Ausbeute des Handball-Drittligisten. Daher will das Cisik-Team auch das Rückspiel gegen den Tabellennachbarn gewinnen.

HSG Gedern-Nidda – TB Wülfrath (Frauen) Vor einer Woche mussten die HSG-Handballerinnen ihr Heimspiel gegen TSV Bayer Leverkusen absagen. Grund waren mehrere positive Corona-Schnelltests, die nicht rechtzeitig mittels eines PCR-Testes überprüft werden konnten. An diesem Samstag (18 Uhr) kehrt die Mannschaft von Christian Breiler, die in der Staffel D der Dritten Liga aktuell Rang sechs einnimmt, auf das Parkett zurück. Zu Gast ist der einen Platz schlechter stehende TB Wülfrath, der mit einem Sieg die Gastgeberinnen in der Tabelle überholt und dann wieder in der sicheren Region steht.