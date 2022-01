Handball : Marius Timofte verlängert Vertrag bei DJK Adler Königshof

Krefeld Adler Königshof hat die Vertragsverlängerung von Trainer Marius Timofte für die Herren- sowie die Verpflichtung von Joshua Wiesehahn als neuen Trainer für die Frauenmannschaft zur Saison 2022/23 bekanntgegeben.

Der ehemalige rumänische Nationalspieler Marius Timofte kam zur Rückrunde der Saison 2018/19 zum damaligen Regionalliga-TSchlusslicht DJK Adler Königshof. Nach zwei abgebrochenen Spielzeiten hofft der Coach darauf, dass er in dieser Saison endlich mal eine komplette Spielzeit mit seinem Verein absolvieren kann. „Ich möchte zunächst einmal die Mannschaft in der Oberliga stabilisieren und weiter entwickeln. Damit haben wir begonnen, aber es gibt noch viel zu tun. Ich bin mit meiner Arbeit noch nicht fertig“, erklärt Timofte. „Deshalb freue ich mich darauf, dass ich auch in der Spielzeit 2022/23 die Herren-Mannschaft der Adler betreuen und den Weg fortsetzen kann. Wir haben festgestellt, dass die Mannschaft aktuell zu jung und zu unerfahren ist. Hier wollen wir etwas machen. Deshalb würden wir gerne noch den einen oder anderen erfahrenen Spieler dazu holen.“