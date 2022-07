Eishockey : NEV trifft in der Regionalliga nun auch auf TuS Wiehl

Neuss In Maximilian Stein und Berk Karota binden sich zwei Identifikationsfiguren weiter an den Neusser EV. Die Regionalliga erhält Zuwachs durch den Nachrücker TuS Wiehl.

Die Eishockey-Regionalliga bekommt Zuwachs. Ursprünglich sollten sieben Mannschaft, unter anderem der Neusser EV, in der vierthöchsten Spielklasse an den Start gehen. Nun wurde dieser Plan jedoch abgeändert. Der TuS Wiehl wird aus der Landesliga aufsteigen und als achte Mannschaft die Regionalliga komplettieren. „Wir freuen uns auf die Duelle mit den Penguins, darüber hinaus muss nun aufgrund der geraden Anzahl an Teilnehmern nicht immer eine Mannschaft pausieren“, bewertete NEV-Vorsitzender Udo Tursas die Änderung. Dadurch wird sich auch der Modus der Liga ändern. Die ursprünglich angesetzte Zwischenrunde fällt aus. Nach der Doppelrunde mit jeweils 14 Heim- und Auswärtsspielen stehen von nun an sofort die Play-offs an.