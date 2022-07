Corona im Kreis Viersen : Kreis zählt 2588 neue Corona-Fälle

Im Kreis Viersen wurden seit Donnerstag, 30. Juni, 2588 neue Corona-Fälle registriert (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind seit Donnerstag, 30. Juni 2588 neue Corona-Fälle bekannt geworden – davon 362 in Willich, 260 in Tönisvorst, 316 in Kempen und 120 in Grefrath. Derzeit teilt der Kreis Viersen die Zahl der Neuinfektionen nur noch einmal pro Woche mit.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis liegt laut Robert-Koch-Institut aktuell (7. Juli) bei 879,0, in ganz Nordrhein-Westfalen liegt sie bei 714,2. Insgesamt 5494 Menschen im Kreis Viersen sind derzeit akut mit dem Coronavirus infiziert. Diese Hochrechnung beruht auf Schätzwerten der durchschnittlichen Infektionsdauer.

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 56 Menschen stationär behandelt, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Vier Personen befinden sich auf einer Intensivstation, eine Person wird beatmet. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz in NRW liegt laut Landeszentrum Gesundheit bei 7,41.

(biro)