Kempen, Tönisvorst und Willich sind schon dabei : Grefrath nimmt am „Wattbewerb“ teil

Grefrath Der Wettbewerb der Städte und Gemeinden soll den Ausbau mit Photovoltaik vorantreiben. Ehrenamtlich tätige Solarpaten beraten Bürger, die sich für eine eigene PV-Anlage auf dem Dach interessieren.

Wie Kempen, Tönisvorst und Willich nimmt nun auch die Gemeinde Grefrath am deutschlandweiten „Wattbewerb“ teil. Das hat der Umwelt-, Klima- und Mobilitätsausschuss in seiner Sitzung im Mai einstimmig beschlossen. Was das bringt und wie es funktioniert.