Corona im Kreis Mettmann : Gesundheitsamt weitet Öffnungszeiten von Testzentren aus

Hilden/Haan Immer mehr Menschen infizieren sich in der Sommerwelle mit dem Coronavirus. Deshalb weitet das Kreisgesundheitsamt in Mettmann die Öffnungszeiten der Testzentren wieder aus.

Das Gesundheitsamt reagiert auf die steigenden Infektionszahlen: Wie Kreissprecherin Katharina Krause am Mittwoch erklärte, wird die Probeentnahmestelle des Kreises in Velbert, Friedrichstraße 79, nun auch wieder am Wochenende von 8.30 bis 16.30 Uhr öffnen.