Schwerelos in der Schwangerschaft : Neuer Fitnesskurs für Schwangere startet im Kempener Aquasol

Kempen Im neuen Kursbecken im Aquasol bietet die Sporttherapeutin Andrea Niederprüm Fitness für Schwangere an. Warum Bewegung auch den Babys im Bauch gut tut.

Viele Frauen in Kempen kennen Andrea Niederprüm: Unter dem Motto „Kurszeit für dich“ bietet die Sporttherapeutin Kurse für Mutter und Kind an, Sportkurse und Aquafit-Kurse für Schwangere ebenso wie Babymassage und Babyschwimmen.

Vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie konnte Niederprüm die Kurse im Bewegungsbecken des Kempener Hospitals zum Heiligen Geist durchführen, doch dann wurde das Bad dort geschlossen. Babyschwimmen bietet Niederprüm deshalb aktuell nicht in Kempen an, sondern nur im Daningo-Sport-Center in Nettetal-Kaldenkirchen.

Doch für ihre Aquafit-Kurse für Schwangere hat Niederprüm jetzt einen Platz in Kempen gefunden. „Als Kempenerin wollte ich auch etwas in Kempen anbieten“, sagt die 50-Jährige – froh darüber, dass sie nun in der Wasser- und Saunawelt Aquasol eine Kurszeit bekommen konnte. Im neuen Kursbecken findet ab Montag, 15. August, 17 Uhr, der neue Aquafit-Kursus statt. Noch sind Plätze frei. Bis zu 15 gesunde Frauen können ab der 15. Schwangerschaftswoche teilnehmen. Der Kursus soll fortlaufend stattfinden, ein Einstieg ist also jederzeit möglich, sofern ein Platz frei ist.