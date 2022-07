Corona-Pandemie : Erneut über 1000 Neuinfektionen in Düsseldorf

Düsseldorf Weiterhin infizieren sich viele Düsseldorfer mit dem Coronavirus. Das RKI meldet 1.107 Neuinfektionen seit Mittwoch. Auch die Inzidenz geht damit weiter nach oben.

In Düsseldorf steigt die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten weiter an. 1.107 Neuinfektionen sind am Donnerstag hinzugekommen. Damit steigt auch die Sieben-Tage-Inzidenz, die inzwischen bei 870,4 liegt.

In ganz NRW sinkt laut Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) die Sieben-Tage-Inzidenz leicht auf 714,2 (Vortag:721,1). In Coesfeld , dessen Wert gestern noch bei 1555,9 lag, hat sich die Lage scheinbar etwas entspannt. Die Inzidenz ist auf 1.168,9 gesunken und liegt damit bundesweit auf Platz zehn der höchsten Infektionsraten.

Seit dem 3. März 2020 wurde bei insgesamt 209.418 (+1107) Menschen in Düsseldorf eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert. Laut Information des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) sind aktuell rund 17.900 Personen in Düsseldorf infiziert. Vor einem Jahr waren es 120.

Schulen, Kitas und Altenheime Den Zahlen der Stadt zufolge sind in Altenheimen in Düsseldorf 24 Bewohner und 64 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert (Stand 5.7.). In der Altersgruppe 0-5 Jahre sind aktuell 97 Kinder infiziert, in der Altersgruppe 6-18 sind es 331 (Stand jeweils 5.7.). Diese Zahlen werden von der Stadt nur noch einmal pro Woche aktualisiert.