Tennis-Bundesliga : Freitag soll für den HTC Blau-Weiß ein Feiertag werden

Gastao Elias feierte bei seiner Premiere im Stadtwald einen Sieg und will heute nachlegen. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Der HTC Blau-Weiß Krefeld will nach der Auftaktniederlage gegen Gladbach heute gegen TK Kurhaus Lambertz Aachen seinen ersten Saisonsieg feiern. Warum die Chancen der Gastgeber gut stehen und in welcher Formation sie antreten.

Es ist ein Wettbewerb, der der Sportart Tennis alles abverlangt. Eigentlich ist Tennis nämlich ein Einzelsport, bei dem sich das Individuum auf seine Stärken besinnt und sie ausspielt. Mann oder Frau gewinnt allein und verliert allein. Aber Tennis wird auch als Mannschaftssport betrieben, auch in der Bundesliga. Da werden neben Vorhand, Rückhand und mentaler Stärke auch ein Mannschaftsgeist benötigt. Während im Fußball, Handball oder Eishockey eine eingespielte Mannschaft von Vorteil ist, so kommt es im Tennis weniger auf das spielerische, dafür auf das menschliche Miteinander an.

Der HTC Blau-Weiß Krefeld bietet am Freitag (13 Uhr) gegen den TK Kurhaus Lambertz Aachen eine eingespielte Mannschaft auf. Drei der vier Akteure standen nämlich am letzten Spieltag der vergangenen Saison auf dem Platz, als in letzter Sekunde der Klassenerhalt gefeiert wurde: Stefano Travaglia, Federico Gaio und Andrea Arnaboldi. Als Neuling komplettiert Gastao Elias das Quartett.

tennis-bundesliga Heute, 13 Uhr: HTC Blau-Weiß Krefeld - TK Kurhaus Lambertz Aachen, Rochusclub Düsseldorf - Rosenheimer Unterstützungskasse, Tennis Ewige Liebe BW Neuss - TK GW Mannheim, Badwerk Gladbacher HTC - BASF TC Ludwigshafen, TC Großhesselohe - TC Bredeney. Tabelle: 1. TC Großhesselohe 2:0 Punte/6:0 Sätze, 2. Badwerk Gladbacher HTC 2:0/5:1, 3. Rochusclub Düsseldorf 2:0/4:2, 4. TK GW Mannheim 2:0/4:2, 5. TK Kurhaus Lambertz Aachen 1:1/3:3, 6. TC Bredeney 1:1/3:3, 7. BASF TC Ludwigshafen 0:2/2:4, 8. Tennis Ewige Liebe BW Neuss 0:2/2:4, 9. HTC Blau-Weiß Krefeld 0:2/1:5, 10. Rsenheimer Unterstützungskasse 0:2/0:6.

Als die Blau-Weißen am vergangenen Sonntag zum Saisonauftakt gegen den favorisierten Gladbacher HTC 1:5 unterlagen, waren Gaio und Arnaboldi nicht dabei. Aber Elias – und der feierte den einzigen Se des Tages und führte sich prächtig ein.

Wer ist dieser Gastao Elias? Ein 31 Jahre alter Portugiese, der sich bei seinem Sieg gegen den Niederländer Robin Haase (5:7, 6:2, 10:4) als großer Kämpfer präsentierte und die Zuschauer überraschte. Die wiederum überraschten den Rechtshänder, der schon mal in die Top 100 der Welt vorgerückt war und derzeit Platz 187 belegt. „Unglaublich, was hier los ist“, sagte Elias angesichts der 1.000 Besucher, die eine stimmungsvolle Kulisse bildeten. „Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Vo so einem Publikum macht es Spaß, zu spielen. Das zeigt mir, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe.“

Die Blau-Weißen sind davon überzeugt, dass sie ebenfalls die richtige Entscheidung getroffen haben, Elias zu verpflichten, der sonst oft nur vor 20, 30 Zuschauer spielt. Denn der Portugiese, dessen Vorbild Roger Federer ist, hat nicht nur Kampfgeist bewiesen, sondern auch gezeigt, dass er ein starker Sandplatzspieler ist, der die Ruhe bewahrt und über eine starke Vorhand verfügt. All das wird heute wieder benötigt, um den ersten Saisonsieg zu feiern, um am Saisonende nicht erneut um den Klassenerhalt zittern zu müssen.

Die Gäste aus der Kaiserstadt sind mit einem 3:3 gegen den Aufsteiger TC Bredeney gestartet. Doch viel schwerwiegender als der Punktverlust haben die Aachener die Ausfälle von Pablo Cuevas und Carlos Taberner getroffen. Spitzenspieler Cuevas aus Uruguay erlitt einen Knöchelbruch und fällt damit diese Saison aus, der Spanier Taberner musste am Sonntag im zweiten Satz gegen Mats Moraing wegen einer Bauchmuskelzerrung aufgeben.

Die Gastgeber täten gut daran, in den Einzel kräftig zu punkten, denn die Aachener verfügen traditionell über sehr starke Doppel. Mehr noch, sie täten gut daran, möglichst in zwei Sätzen zu gewinnen angesichts dessen, dass sie gegen Gladbach drei der vier notwendig gewordenen Champions-Tiebreaks verloren gingen.