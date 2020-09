Kabarett „Kein zurück!“ in St. Hubert : Schmicklers pralles Wortfeuerwerk

St. Hubert Der Grandseigneur des deutschen Kabaretts, Wilfried Schmickler, gastierte bei vier Aufführungen mit seinem Soloprogramm „Kein zurück!“ im Forum St. Hubert.

Es ist nicht übertrieben, ihn als Grandseigneur des deutschen Kabaretts zu bezeichnen. Mit Wilfried Schmickler und seinem Soloprogramm „Kein zurück!“ wurde im St. Huberter Forum die Reihe „Comedy & Kabarett“ der neuen Kempener Kultursaison eröffnet. Ein großartiger Auftakt, und ein längst überfälliger: 2003 war Schmickler zuletzt in St. Hubert aufgetreten. Die Bedingungen waren nun allerdings andere: Statt in gemütlichen Tischgruppen mit Kneipencharakter saßen die Gäste in Stuhlreihen mit ausreichend Zwischenraum. Aus den zweistündigen Veranstaltungen am Montag und Dienstag wurden vier einstündige Kurzprogramme ohne Pausen geschneidert.