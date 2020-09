Neuer Wohnraum in Kempen : Richtfest für Neubau am Bahnhof

Richtfest für Neubau am Bahnhof

Neuer Wohnraum in Kempen

Kempen Zwölf Wohnungen in zentraler Lage sollen ab März bezugsfertig sein, vier davon sind noch zu vermieten. Rohbau und Dachstuhl wurden beim Richtfest eingeweiht.

„Reicht mir den goldenen Wein, den Neubau weih ich zünftig ein“, sagt Zimmermann Stefan van Bebber. Am Montagnachmittag wurde an der Ecke Am Bahnhof/Moorenringgasse Richtfest für das dort entstehende Gebäude gefeiert.