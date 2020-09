Turnerschaft St. Tönis : Bundesliga-Aufstieg der Handball-Mädchen perfekt

Schnell noch ein Siegerfoto, ehe in der Kabine die Sektkorken knallen. Foto: sts/tst

St. Tönis Erstmals steigt die weibliche A-Jugend der Turnerschaft St. Tönis in die höchste Handball-Liga auf. Im entscheidenden Spiel setzt sich die Mannschaft beim HSV Solingen-Gräfrath mit 24:17 durch.

In den letzten zehn Minuten ist es die Kür einer großartigen Saison. Da läuft der Ball bei der Turnerschaft St. Tönis durch die Reihen, wird der 21:12-Vorsprung souverän verwaltet und ins Ziel gebracht. Als dann beim Stand von 24:17 (9:7) gegen den HSV Solingen-Gräfrath die Schlusssirene ertönt, gibt es kein Halten mehr. Die Handballerinnen fallen einander in die Arme und drücken sich. Triumphgeheul! Die Mannschaft hat Vereinsgeschichte geschrieben und steigt erstmals in die Handball-Jugendbundesliga auf. Und auf der Tribüne feiern 21 Fans – dieses kleine Kontingent war den Gästen aufgrund der Corona-Pandemie zugewiesen worden bei insgesamt 70 zugelassenen Zuschauern.

Die von David von Essen und Christoph Muth trainierte Mannschaft war als krasser Außenseiter in die Qualifikation gegangen. Schließlich hatten sich die Leistungsträgerinnen die Mannschaft verlassen und sich dem TV Aldekerk angeschlossen. Die Turnerschaft musste daher mit vielen Spielerinnen des jüngeren Jahrgangs sowie einigen B-Juniorinnen an der Qualifikation teilnehmen. Kneifen kam für sie nicht in Frage.

info Die Damen sind das Aushängeschild Die Damen der TS St. Tönis spielen in der Regionalliga, die Herren in der Verbandsliga, die männliche A-Jugend in der Kreisliga.

Vor diesem Hintergrund überraschte es nicht, dass die Turnerschaft, die sich mit 5:1-Punkten vor den letzten beiden Begegnungen eine gute Ausgangsposition verschaffen hatte, im Treffen mit Aldekerk den Kürzeren zog. Mit 16:36 fiel die Niederlage recht deutlich aus.

Doch dieser empfindliche Nackenschlag hatte kaum Nachwirkungen, dem Trainergespann gelang es, die Mansnchaft wieder aufzurichten. Und so arbeitete sich St. Tönis in das letzte und entscheidende Spiel beim Dauerrivalen Gräfrath hinein. Torhüterin Nele Brandt war mit ihrer starken Leistung ein großer Rückhalt, so dass die Mannschaft von Minute zu Minute sicherer wurde. Am Ende stand ein recht deutlicher Erfolg, zu dem vor allem Mia Bandusch mit fünf und Sophia Neumann mit vier Treffern beigetragen hatten. Zu den Leistungsträgerinnen des Teams zählen aber auch Emelie Seidenmorgen im Angriff sowie die Abwehr im Verbund mit Paula Detkes und Kyara Balve.

„Aufgrund des großen Umbruchs kann die Leistung dieser neu formierten Mannschaft gar nicht hoch genug eingeschätzt werden“, meint David von Essen, der ebenfalls neu ist und mit dem Team somit einen Traumstart erlebt hat.