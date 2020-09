Kreis Viersen : SPD prüft Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Landrat

Kreis Viersen Politiker im Kreis Viersen sind über das Vorgehen des Kreises alles andere als erbaut. Es hagelt Kritik von SPD und Linken. Stein des Anstoßes ist eine vierseitige Werbebeilage der Kreisverwaltung eine Woche vor der Landratswahl. Dabei steht Landrat Andreas Coenen (CDU) im Mittelpunkt. Die SPD prüft eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen ihn. Die CDU weist die Kritik zurück, bezeichnet sie als „Wahlkampfgetöse“. Der Landrat bedauert ein „Missverständnis“.

Eine vierseitige Beilage der Kreisverwaltung Viersen in einem Anzeigenblatt sieben Tage vor der Kommunalwahl sorgt bei SPD und Linken für Verdruss. „Der Landrat missachtet die Neutralitätspflicht der Kreisverwaltung im Vorfeld der eigenen Wahl, wenn er Geld der Bürger für persönliche Werbezwecke einsetzt“, sagt Udo Schiefner, Chef der Kreis-SPD. „Offensichtlich fehlt dem amtierenden Landrat nicht nur das politische Feingefühl, der Kreisverwaltung fehlt auch die rechtsichere Kenntnis“, meint der SPD-Fraktionsvorsitzende Hans Smolenaers. Wer aus dem Amt heraus wiedergewählt werden will, müsse besonders umsichtig agieren, denn es gelte das „Gebot der Neutralität und äußerster Zurückhaltung im Vorfeld der Wahl“, so Smolenaers, der sich auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts beruft.

In der Beilage hatte die Kreisverwaltung unter anderem über ihre Aktivitäten zum Breitbandausbau, zur Vergrößerung des Radwegenetzes und dem Neubau des Kreisarchivs berichtet. Auf drei Fotos ist Landrat Andreas Coenen (CDU) zu sehen, der bei der Wahl am 13. September erneut antritt.

Die SPD lasse derzeit von der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik NRW juristisch prüfen, ob sie wegen der Anzeigenschaltung Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Coenen einreicht, so Smoleanaers. Auch Die Linke will die Rechtmäßigkeit der Beilage untersuchen: „Wir lassen den Vorfall juristisch prüfen und werden entsprechend dem Ergebnis weitere Schritte einleiten“, sagte Linken-Kreissprecherin Britta Pietsch.

Die Beilage in dem Anzeigenblatt hat nach Angaben der Kreisverwaltung rund 13.700 Euro gekostet. „Die Beilage soll eigentlich bis zu vier Mal im Jahr erscheinen – wie der Landrat schon im Januar auf eine Anfrage im Kreistag erklärt hat“, sagte Kreis-Sprecherin Anja Kühne. „Wegen der Coronakrise ist die gerade erschienene Beilage allerdings die erste in diesem Jahr. Eine weitere soll noch vor Weihnachten herauskommen.“ Im vergangenen Jahr seien drei Beilagen erschienen.

Die Kreis-Sprecherin verwies darauf, dass Sonderbeilagen auch in anderen Kommunen gängige Praxis seien. „So veröffentlichen Mönchengladbach und Krefeld regelmäßig Beilagen in Anzeigenblättern“, so Kühne. „Die Stadt Viersen legt monatlich eine umfangreiche Broschüre auf, die mit den Anzeigenblättern an alle Haushalte verteilt wird.“