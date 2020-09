Gemeinde um Hilfe gebeten : Eissportzentrum Grefrath in Finanznöten

Der beliebte Freizeittreff in Greftah, hier ein Archivbild des Freiluftrings, steckt in der Klemme. Foto: Eissport- & Eventpark Grefrath

Grefrath Weil Veranstaltungen wegen Corona ausfielen, fehlen dem Eissport- und Eventpark rund 900.000 Euro. Die Lage ist prekär. Der Geschäftsführer hat die Gemeinde um Hilfe gebeten.

Die Corona-Krise mit dem Veranstaltungsverbot hat auch den Grefrather Eissport- und Eventpark arg getroffen. Geschäftsführer Bernd Schoenmackers hat sich in einer E-Mail Ende August an die Gemeindeverwaltung gewandt und um finanzielle Unterstützung gebeten. Immerhin auf fast 900.000 Euro belaufen sich nach Angaben von Schoenmackers die Einnahmeausfälle seit dem Corona-Lockdown im März dieses Jahres. Die E-Mail ist nun Thema für die Grefrather Politik. Für die nächste Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses hat Bürgermeister Manfred Lommetz eine Beratungsvorlage erarbeiten lassen, mit der die Gemeinde der Politik vorschlägt, für das laufende Haushaltsjahr eine außer­planmäßige Ausgabe in Höhe der erforderlichen 900.000 Euro fürs Eissportzentrum bereitzustellen. Die Gemeinde ist hundertprozentiger Gesellschafter des Eissportzentrums. Der Ausschuss tagt am kommenden Dienstag, 15. September, 19 Uhr, im Oedter Rathaus.