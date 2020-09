Reihe der Kammermusik in Kempen : Trio brilliert bei Doppelkonzert in der Paterskirche

Kempen Mit Werken französischer Komponisten eröffneten Albrecht Mayer, Sophie Dervaux und Fabian Müller die Konzertreihe der Kammermusik 2020/21 in Kempen.

Wieder gibt es ein „volles Haus“ in der Paterskirche. Für die Veranstalter von Kempen Klassik startet am Dienstagabend die Reihe der Kammermusik für Corona-Zeiten optimal. Um 18 und um 20 Uhr kann ein Konzert beginnen. Diese Folge der gekürzten „Doppelkonzerte“ soll für die Konzertsaison 2020/21 charakteristisch werden.

Zum Auftakt der Saison ist es das Ensemble Albrecht Mayer (Oboe), Sophie Dervaux (Fagott) und Fabian Müller am Flügel, das die Sehnsucht nach Live-Konzerten bestens befriedigen kann. Das Programm lässt in die französische Kammermusik des 19./20. Jahrhunderts eintauchen.

Mit den „Interférences 1“ für Fagott und Klavier von Roger Boutry kommen jazzige Klänge zu Gehör. Auch hier scheint man in einem Dialog eine abwechslungsreiche wie stimmungsvolle Geschichte zu erzählen, die die Zuhörer in den Bann ziehen kann.

Bei der Sonate in D-Dur op. 166 kommen Oboe und Klavier von Camille Saint-Saëns zum Zuge. Musikalisch gehe es rund 100 Jahre weiter zurück, erklärt Mayer, nachdem er gestanden hat: „Wir sind äußerst dankbar für dieses Konzert und mit großen Freuden gekommen.“ „Wir auch!“ – so die spontanen Antworten aus dem Publikum. Zauberhafte, die Phantasie anregende Klänge, ein Tongemälde von Idyllen in einer heilen Welt, so interpretieren die Musiker den ersten Teil der Sonate, während sie sich im zweiten höchst virtuos präsentieren können.