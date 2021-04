Anträge bis 16. Mai 2021 : Kulturfonds für Dinslaken: jetzt bewerben

Verwaistes Burgtheater: Corona macht Künstlern und Veranstaltern auch in diesem Jahr das Leben schwer. Foto: Heinz Schild (hsd)

Dinslaken Ziel ist der Erhalt einer aktiven und vielfältigen Kulturszene in Dinslaken, die von der Corona-Pandemie stark betroffen ist. Kulturschaffende können bis zum 16. Mai 2021 einen Antrag stellen.

Die Stadt Dinslaken stellt einmalig einen Kulturfonds für künstlerisch-kulturelle Projekte im Jahr 2021 zur Verfügung. Ziel ist der Erhalt einer aktiven und vielfältigen Kulturszene in Dinslaken, die von der Corona-Pandemie stark betroffen ist. Der Kulturfonds soll dazu beitragen, begonnene Projekte zum Abschluss zu bringen, neue Vorhaben zu konzipieren oder umzusetzen sowie neue Veranstaltungsformate zu entwickeln und auszuprobieren. Die geplanten Maßnahmen müssen im Zeitraum 1. Juni bis 31. Dezember 2021 in Dinslaken entwickelt und durchgeführt werden.

Im März hatte der Hauptausschuss die Einrichtung eines temporären Kulturfonds beschlossen. Der Fonds soll gespeist werden aus Bußgeldern, die in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie eingenommen wurden. Im Jahr 2020 wurden Corona-bedingte Bußgelder in Höhe von rund 16.000 Euro vereinnahmt. 15.000 Euro aus diesen Einnahmen stehen jetzt in dem Kulturfonds zur Verfügung.