Folgen der Trockenheit in Kempen : Selbst robuste Baumsorten schwächeln

Die Raupen des Eichenprozessionsspinners setzen auch den städtischen Eichen in Kempen zu. Seit 2009 werden sie mit biologischen Sprühmitteln bekämpft. Zwischen Ende April und Mitte Mai haben Mitarbeiter des Baubetriebshofes insgesamt 649 Eichen vom Boden aus oder Hubsteiger aus behandelt. Gespritzt wurde nach Angaben des Grünflächenamtes das Bodenbakterium „Bacillus thuringiensis“.

Während Mitarbeiter des Bauhofes Raupen-Nester zum Beispiel an Eichen in öffentlichen Grünanlagen, in Außenanlagen von Kindergärten und Schulen sowie an Spiel- und Sportplätzen – wie in den vergangenen Jahren – auch diesmal durch Abflämmen beseitigen, geschieht dies in Waldgebieten nicht. Eine Spaziergängerin aus St. Hubert hatte sich bei der Stadt gemeldet. Sie hatte im Naturschutzgebiet Schadbruch einen starken Befall der Eichen mit den Raupen festgestellt. Sie hat kein Verständnis dafür, dass die Stadt dort nicht aktiv gegen die Eichenprozessionsspinner vorgeht.