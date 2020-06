Trockenheit in Mönchengladbach : Zu trocken – Bäume und Tiere haben Durst

Hermann Josef Ohlig füllt einen Napf auf dem Hauptfriedhof auf, Hund Faruk wartet schon auf die Erfrischung. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach-Windberg Der Frühling war in diesem Jahr sehr warm und trocken. Für Pflanzen und Tiere wird es dadurch schwierig, genug Wasser zu finden. Auf dem Hauptfriedhof helfen Bürger Tieren mit Wassernäpfen – doch die werden immer wieder umgestoßen oder zertrümmert.

Wie beinahe jeden Tag geht Hermann-Joseph Ohlig mit seinen Hunden Faruk und Mickey auf dem Gelände des Hauptfriedhofs spazieren. Zwischendurch hält er manchmal an, um sich mit anderen Hundebesitzern zu unterhalten. Die Hunde beschnüffeln sich. Noch häufiger bleibt Ohlig stehen, um die Näpfe aufzufüllen, die an vielen der Brunnen auf dem Friedhof stehen. Das sind meistens Keramikgefäße, die einst mit Gestecken auf Gräbern standen, nach dem Verblühen der Pflanzen aber nicht mehr gebraucht werden. Während Ohlig weitergeht, fallen ihm bei einem Brunnen braune Scherben auf, die von einem solchen Napf stammen und auf dem ganzen Weg verteilt sind.

„Die schaffen leider immer wieder die Näpfchen weg“, sagt Ohlig. Wer „die“ sind, weiß er nicht. Es komme häufig vor, dass einer der Näpfe in einem naheliegenden Gebüsch lande oder spurlos verschwinde. Und gelegentlich werden sie zertrümmert, so Ohlig. „Für mich ist das unerklärlich“, sagt er. „Ich kann mir nicht vorstellen, wer ein Interesse daran hat, die Näpfe wegzustellen.“ Im Gegenteil: Seiner Ansicht nach sollten sich die Leute für die Wasserquellen interessieren, denn sie sichern das Überleben zahlreicher Tiere. Durch die anhaltende Trockenheit ist es gerade für Wildtiere wie Eichhörnchen, Vögel oder Insekten nahezu unmöglich, ausreichend Wasser zu finden. Die Näpfe werden von einigen wohl für die eigenen Hunde aufgestellt, mutmaßt Ohlig. Aber auch die Wildtiere auf dem Hauptfriedhof nutzen sie.

Diesen Eindruck bestätigt Sabine Rütten. Die Vorsitzende der Mönchengladbacher Kreisgruppe des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) ist sich der Not der Wildtiere ebenfalls bewusst. „Die ganzen Teiche sind alle ganz trocken. Schon in dieser Jahreszeit.“ Der Wassermangel für Tiere und Pflanzen sei „jetzt schon akut“, sagt die Umweltschützerin. Auch sie empfiehlt Bürgern, Gefäße mit Wasser für Tiere aufzustellen – im Garten, auf öffentlichen Flächen oder auch auf dem Balkon. Am besten im Schatten, damit das Wasser nicht so schnell verdunstet. So kann jeder Bürger etwas zum Umweltschutz beitragen, ebenso wie durch das Gießen von Pflanzen und Bäumen. „Es ist sinnvoll, wenn jeder Bürger da etwas tut“, sagt Rütten und empfiehlt große, flache Gefäße, „damit alle Tiere drankommen.“

Hermann-Joseph Ohlig fürchtet, dass vielen Menschen die Not der Tiere nicht bewusst ist. „Die meisten machen sich da keine Gedanken drüber. Ich bin ja ehrlich, ich bis vor zwei, drei Jahren auch nicht.“ Nun jedoch ist ihm die Hilfe für Wildtiere sehr wichtig – und diejenigen, die die Näpfe wegstellen oder gar kaputtmachen, ärgern ihn sehr. Deswegen ist er jetzt aktiv geworden, um auf das Problem aufmerksam zu machen. „Mir ist einfach der Kragen geplatzt“, so Ohlig. Er druckte daher Schilder aus, die er an den Friedhofseingängen und den Wasserstellen aufhing, um die anderen Besucher aufzufordern, die Näpfe aufzufüllen – und vor allem stehen zu lassen.

Vor etwas mehr als einer Woche brachte er die ersten Schilder an. Schon einen Tag später fehlten einige von ihnen. Schuld daran sind jedoch nicht die „Tierhasser“, die Ohlig hinter der Entfernung der Näpfe vermutet. Stattdessen wurden die Schilder von der Friedhofsverwaltung entfernt, wie Anne Peters-Dresen, Sprecherin der für die Friedhöfe zuständigen Mags, erklärt. Das Plakatieren von Eingangstoren und Bäumen auf dem Gelände sei verboten. „Da ist auch die Bitte, keine neuen aufzuhängen“, so Peters-Dresen. Das Aufstellen der Näpfe hingegen sei ausdrücklich kein Problem: „Wir haben überhaupt nichts gegen die Aktion, das kann man nur unterstützen.“