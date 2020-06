Große Trockenheit in Mettmann, Erkrath und Wülfrath : Städte bewässern schon jetzt die Bäume

Mettmann/Erkrath/Wülfrath Die Straßenbäume leiden unter der Trockenheit, die Städte schaffen weitere Wassersäcke an. Problem: Werden Hitze resistente Bäume und Stauden aus dem Süden gepflanzt, können heimische Bienen damit nichts anfangen.

In Mettmann gibt es rund 15.500 Bäume, davon 2500 an Straßen, heißt es auf Nachfrage unserer Redaktion. Meistens sind es Hainbuchen, Ahorn, Eichen, Buchen und Platanen. Besonders die Jungbäume leiden in den ersten fünf Jahren unter der Hitze, die älteren sind nicht so empfindlich. Bereits 2019 hatte Mettmann Wassersäcke an Bäumen aufgestellt, um sie mit dem Reservoir zu versorgen, insgesamt verfügte sie bislang über 200. „Wir haben jetzt weitere 100 Wassersäcke bestellt, die in den nächsten Tagen an städtischen Bäumen angebracht werden“, erklärt Thomas Gebhardt, bei der Stadt für die Grünflächenunterhaltung zuständig.„Wir würden uns freuen, wenn die Bürger dem ein oder anderen Straßenbaum vor ihrer Haustür ab und zu ein wenig Wasser geben würden.“