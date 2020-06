Geburtstag in Kempen : Viele Jahre erfolgreich eigene Speditionsfirma geführt

Kempen Rolf Laupichler wird am Sonntag 90 Jahre alt. Im Jahr 1956 siedelte er aus Erfurt an den Niederrhein um. Seinen runden Geburtstag feiert er wegen der Corona-Krise nur im engsten Kreis.

Der Jubilar wurde am 7. Juni 1930 in Erfurt in Thüringen als einziges Kind seiner Eltern geboren. Sein Vater starb bereits Anfang 1944 an den Folgen einer Diphterie-Erkrankung. Die Mutter betrieb in Erfurt eine kleine chemische Fabrik. Rolf Laupichler machte nach Internatsaufenthalt und Schulabschluss eine Lehre „auf dem Büro“. Weil er mit einem Freund in Grenznähe zur Bundesrepublik aufgegriffen wurde, musste er zwei Jahre Dienst bei der Bereitschaftspolizei in Erfurt absolvieren. 1956 dann gelang es ihm, in den Westen, nach Düsseldorf, umzusiedeln. Er arbeitete zunächst als angestellter Speditionskaufmann.