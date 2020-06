Runder Geburtstag in St. Hubert : Otto Rongen wird am Sonntag 90 Jahre alt

St. Hubert Der gebürtige St. Huberter Otto Rongen wird am Sonntag 90 Jahre alt. Er lebt mit seiner Frau Helga am Kirchplatz. Gefeiert wird der runde Geburtstag wegen der Corona-Pandemie im engsten Kreis.

Als waschechter St. Huberter feiert Otto Rongen am Sonntag, 7. Juni, seinen 90. Geburtstag. Geboren wurde er 1930 an der Aldekerker Straße in St. Hubert. Heute lebt er mit seiner Frau Helga am Kirchplatz. Dort wird er von ihr liebevoll gepflegt und betreut.