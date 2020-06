Oedter Geschichte : Denkmäler künden von der Geschichte

Oedt In Oedt gibt es zahlreiche steinerne Zeugen der Vergangenheit des Ortes. Viele sind noch gut erhalten. Weithin sichtbar ist die Weberei Girmes. Doch es gibt noch viele andere interessante Bauten.

In der Denkmalliste für die Gemeinde Grefrath sind 25 denkmalgeschützte Gebäude und Wegekreuze eingetragen, 21 davon liegen in Oedt, vier in Mülhausen. Wir haben uns einige besonders interessante Gebäude einmal genauer angeschaut.