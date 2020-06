Kempen : LvD: Abifeier auf dem Großparkplatz

Abiturfeier der besonderen Art: Auf dem Parkplatz am „Aqua Sol“ erhielten die Abiturienten vom LvD am Freitag ihre Abschlusszeugnisse. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Wegen der Corona-Schutzvorgaben fand die Zeugnisübergabe an die Abiturienten des Luise-von-Duesberg-Gymnasiums im improvisierten Autokino statt. Zum Abschluss ertönte ein Hupkonzert.

So dicht haben die Fahrzeuge auf dem Parkplatz am Kempener Badezentrum „Aqua Sol“ noch nie gestanden. An ein spontanes Wegfahren ist nicht zu denken. Man hat sich gegenseitig zugeparkt. Das ist allerdings mit konkreter Einweisung durch Lehrer vom Luise-von-Duesberg-Gymnasium (LvD) geschehen. Vor der eigens auf dem Parkplatz aufgebauten Bühne mit dem weißen Zelt stehen Dutzende von Autos, in denen der Zettel „Corona-Abiturfeier 2020“ hinter der Windschutzscheibe klemmt und feierlich gekleidet Menschen sitzen.

Sie haben alle die Frequenz 106,0 an ihren Autoradios eingestellt und blicken zur Bühne, auf der Schulleiter Benedikt Waerder spricht. „Mission impossible – ein Filmtitel, der in diesem besonderen Jahr auch als Überschrift für die Feier zum bestandenen Abitur dienen könnte“, begrüßt der Schulleiter vom LvD die Abiturienten und ihre Familien in den Autos. Die Übergabe der Abiturzeugnisse ist diesmal ein besonderes Ereignis, das Schüler, Lehrer und Eltern nicht vergessen werden.

Anstatt die Abschlusszeugnisse bei einer Feier in der Schulaula zu überreichen, ist der Parkplatz als Ausweichquartier ausgewählt und in eine Art improvisiertes Autokino umgestaltet worden. Um in Zeiten von Corona Abschlussfeiern zu ermöglichen, muss man halt kreativ sein. Und bei den Verantwortlichen vom LvD ist dies durchaus der Fall.

„Es ist eine komische Situation, aber ich bin froh, dass die Zeugnisübergabe überhaupt stattfinden kann“, sagt Abiturientin Lea. Das sieht auch Stufenkollege Aniss so. „Irgendwie ist es auch cool. Außerdem ist es toll, dass so die Familie dabei sein kann“, meint er.