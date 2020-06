Abschlussfeier der Marienschule Xanten : Mit Mundschutz zur Zeugnisübergabe

Abschlussfeier der Marienschule im Dom: Die Klassenlehrer Kirsten Schwarz und Stefan Menskes überreichten den Schülerinnen die Zeugnisse. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten 99 Schülerinnen der Marienschule haben ihren Abschluss gefeiert – wegen der Corona-Pandemie im Dom, weil dort mehr Platz ist. Dennoch mussten die Klassen in separaten Veranstaltungen verabschiedet werden.

Als die Klassenlehrer Kirsten Schwarz und Stefan Menskes den Schülerinnen der Klasse 10a die Abschlusszeugnisse überreichen, tragen sie Einweghandschuhe – eine Schutzmaßnahme wegen der Corona-Pandemie. Deshalb hat die Marienschule die Abschlussfeier in diesem Jahr auch in den Dom verlegt. Die eigene Aula wäre zu klein gewesen. Und selbst der Dom ist an diesem Donnerstag nicht groß genug: Über den Tag verteilt gibt es deshalb drei Abschlussfeiern, für jede zehnte Klasse eine eigene. Sonst wäre es nicht möglich gewesen, die Mindestabstände einzuhalten. Damit sich die Familien nicht zu nahe kommen, muss außerdem jede zweite Sitzreihe frei bleiben.

„Ihr erlebt heute einen völlig anderen Schulabschluss, als Ihr Euch das vorgestellt und ganz sicher gewünscht habt“, sagt Schulleiter Michael Lemkens zu den jungen Frauen und deren Eltern. Er erinnert an die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, vor allem in den vergangenen Monaten. Sogar die Grenzen seien zeitweise geschlossen worden, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu bremsen. „Manche Dinge haben wir neu schätzen gelernt.“ Lemkens nennt Beispiele: Gemeinsames Kochen, Kontakte zu Freunden, persönliche Berührungen, Nachbarschaft, Gottesdienste, die Natur. „Vielleicht sollten wir manches davon in die Zukunft retten.“ Lemkens zitiert ein Forschungsinstitut, wonach Deutschland bisher gut durch die Krise gekommen sei – dank eines „gemeinsamen Verantwortungsgefühls“ in der Bevölkerung, glaubt er, und dank der politischen Führung. Er halte es für keinen Zufall, dass Länder wie die USA oder Großbritannien, in denen die Regierungschefs die Gesellschaft spalteten, von der Pandemie schwerer getroffen seien. Deshalb richtet er einen Appell an die Schülerinnen: Sie hätten eine „persönliche Verantwortung für diese Gesellschaft“, sagt Lemkens und fordert sie zu einem „solidarischen Miteinander“ auf.

Info Die Abschlussklassen der Marienschule Klasse 10a Lea Marie Ackers, Kristina Alekseev, Clara Benthaus,Mia Bleckmann, Emma Dießenbacher, Christina Dudko, Annalena Fauss, Hannah Giesenschlag, Lena Gooßens, Evelyn Honnen, Jule Höptner, Celina Hürtgen, Aaliyah-Anna Keisers, Maya Litjens, Leonie Maier, Pia Marschdorf, Emily Metzner, Florine Michalski, Pauline Nolte, Laura Peters, Marielle Rosar, Juliana Schel, Joana Schildmacher, Mashona Schildmacher, Nina Schraven, Lisa-Marie Szarvas, Marieke Luna ‚t Hart, Amelie Tekath, Emily van Xanten,Chantal Verhuven, Lena Weber. Klasse 10b Nele Claudia Arts, Anna Maria Becker, Marie Becker, Jedina Beckovic, Lotte Brands, Mara Bullmann, Emilie Cloos, Anna Dycker, Maxime Janine Fischer, Melina Giglio, Maresa Hendricks, Jana Marie Ingendae, Emma Jakubowsky, Neele Johann, Anik-Marie Kempkens, Pia Klotzbach, Sophia Lemken, Chiara-Marie Loth,Mehriban Mogar, Joelina-Michelle Panders, Muriel Rosentreter, Smilla Rutz, Jeanette Schatten, Hedda Schmidt, Caroline Schulte, Arin Sido, Sophia Tenbieg, Wencke Theißen, Maya Marie Thielen, Muriel Helen van Holt, Leonie van Loock, Maike van Tilburg, Eliana Wakeem. Klasse 10c Jule Angenendt, Julia Feli Arlandt, Jordan Bartsch, Leonie Blaeß, Isabella Böhm, Mariella Bundt, Eva Dickerboom, Lilli Sofie Evers, Sarah Michelle Ganswindt, Saskia Handschug, Elin Hillmer, Amelie Hoffmann, Katharina Kempkes, Cheyenne Kierdorf, Lorena Krauß, Berit Lackmann, Paula Anna Lindbüchl, Sofie Lisken, Hannah Moczynski, Johanna Pichotka, Jannika Reinaerdts, Vivien Rosendahl, Julia Rüttiger, Emma Lee Schilling, Laureen Smit, Adriana Terhorst, Mariska van der Linden, Ilka Wanders, Eileen Doreen Weyers, Meike Wieder, Lea Willemsen, Elena Zech. Veröffentlicht wurden nur Namen von Schülerinnen, die ihre Einwilligung dazu gegeben haben.