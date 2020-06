Stadtbibliothek Kempen : Jede Menge Lesestoff für die Sommerferien

Kempen In der Stadtbibliothek Kempen ist der Sommerleseclub wieder geöffnet. Die eifrigsten Leseratten erhalten Preise. Wegen der Corona-Pandemie fällt die Abschlussparty diesmal aus.

Wie werden die Sommerferien? Werden mehr Familien als sonst zu Hause bleiben? Falls ja, dann stehen die Vorzeichen für den Sommerleseclub der Stadtbibliothek Kempen in diesem Jahr unter einem besonders günstigen Stern. Trotz mancher Einschränkungen, die die Corona-Pandemie mit sich bringt. „Es wird keine Abschlussparty geben. Und ehrenamtliche Helfer sind auch nicht zugelassen“, sagt Bibliotheksleiterin Katrin Steuten. Ihre persönliche Werbung für den Sommerleseclub musste entfallen. Stattdessen wurden 2200 Flyer in den Grund- und weiterführenden Schulen der Stadt Kempen verteilt. Doch jetzt kann das sommerliche Lesevergnügen wie gewohnt starten. Die persönliche Anmeldung in der Bibliothek ist jetzt möglich. Die Ausleihe der Leseclub-Bücher beginnt am kommenden Donnerstag, 25. Juni.