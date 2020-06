Grefrath : Der Meiler für die Holzkohle wird aufgebaut

Willi Engelen (links) und Wilhelm Papen bei der Arbeit am Meiler. Lio (links) und Jano, die Söhne von Markus Heßelmans, helfen mit. Foto: Wolfgang Kaiser

Grefrath Eine der ältesten Handwerkstechniken ist im Freilichtmuseum in Grefrath zu sehen. Die Köhlerei Reichswalde stellt ihr Handwerk vor. Derzeit wird der Meiler aufgeschichtet. Angezündet wird er am Samstag.

Der Blick von Markus Heßelmans geht prüfend über die senkrecht aufgeschichteten Buchenholzscheite, die bereits drei Sätze hoch um die Quandelstange aufgeschichtet sind. Immer wieder greift er in die Schubkarre, in der kleinere Holzstücke liegen, und füllt damit Ritzen aus, die zwischen den Scheiten zu sehen sind. „Es ist eine filigrane Arbeit. Für das Aufstellen muss man ein Auge haben. Jede Ritze muss erkannt und bestmöglich geschlossen werden. Wo Hohlräume sind, können Flammen entstehen, und das wollen wir nicht. In einem Meiler darf es nicht brennen, das Holz muss langsam verschwelt werden“, erklärt Wilhelm Papen, der gerade zusammen mit Willi Engelen eine weitere Ladung Buchenholz vom Rand der Wiese per Stapelkarre an den Meiler gefahren hat.

Die Wiese zwischen der Hofanlage Hagen und dem Pfannekuchenhaus im Niederrheinischen Freilichtmuseum Grefrath hat sich verändert. Wo sonst nur sattes Grün zu sehen ist und die Kaltblutpferde grasen, wird fleißig gearbeitet. Mitglieder der Köhlerei Reichswalde sind zum zweiten Mal ins Freilichtmuseum gekommen. Schon 2018 entstand auf dem Museumsgelände unter den Händen dieser Köhler-Gruppe ein Meiler. „Es ist nicht nur eine der ältesten Handwerkstechniken, sondern auch eine spannende Arbeit, bei der die Besucher jeden Tag etwas Neues sehen können. Wir freuen uns, dieses Handwerk hier erneut präsentierten zu können“, sagt der stellvertretende Museumsleiter Kevin Gröwig, der selbst immer wieder einmal vorbeischaut und sich über die Fortschritte am Meiler informiert.

Info Kohle gibt es ab 28. Juni an der Museumskasse Die Köhler der Köhlerei Reichswalde sind noch bis zum 28. Juni zu Gast im Niederrheinischen Freilichtmuseum, Am Freilichtmuseum 1 in Grefrath. Die Besucher können den Köhlern bei ihrem Handwerk während der Öffnungszeiten des Museums, dienstags bis sonntags jeweils von 10 bis 18 Uhr, über die Schulter schauen. Der Meiler selber wird am Samstag, 20. Juni, 11 Uhr, angezündet. Die von den Köhlern im Museum produzierte Holzkohle wird ab dem 28. Juni in Fünf-Kilo-Säcken in begrenzter Stückzahl zum Preis von zehn Euro an der Museumskasse verkauft. Es handelt sich um 100-prozentige, langsam verschwelte Buchenkohle und damit um ein Qualitätsprodukt.

Über drei bis vier Tage zieht sich der Aufbau eines Meilers. „Zwischen 16 und 24 Raummeter sind Meiler am effektivsten“, erklärt Papen. Der Meiler im Museum wird so zwischen 16 und 17 Kubikmeter haben. Um den Meiler anzulegen, wurde eine Fläche von sieben Meter Durchmesser kreisrund abgestochen und ein Bodenrost mit der in der Mitte stehenden Quandelstange installiert. Um diese Holzstange herum werden die Buchenholzscheite über drei Etagen – den Sätzen, wie es in der Fachsprache der Köhler heißt – aufgeschichtet. Wobei die Neigung der Scheite nach außen immer größer wird. Unten erreicht der Meiler dabei einen Durchmesser von 4,50 Meter. In der Höhe liegt er bei gut 2,20 Meter.

„Wir werden oft gefragt, ob die Köhlerei eine anstrengende Arbeit ist. Wir können das nur bejahen. Schließlich bewegen wir allein für diesen Meiler insgesamt 7,5 Tonnen Buchenholz“, sagt Papen. Ein Raummeter bringt 480 Kilogramm auf die Waage. Gut 16 Raummeter machen den Meiler aus. Das Holz musste zudem zuvor gesägt, gespalten und gestapelt werden, bevor die Köhler mit dem eigentlichen Schichten anfangen können.

Peter Hormann vom Freilichtmuseum hat die Sense für die Köhler geschwungen und jede Menge Gras geschnitten, das bereits auf einem großen Haufen neben dem zukünftigen Meiler liegt. Das fertig aufgeschichtete Holz wird nämlich mit Gras abgedeckt. Es handelt sich um das so genannte Raudach. „Das ist wichtig, damit die Erde, die wir anschließend aufschichten, nicht durchrieseln kann“, erklärt Papen. Das Aufbringen der Erde für den Erdmantel und damit den luftdichten Verschluss des Meilers bringt erneut jede Menge Bewegung mit sich, da bei dieser Arbeit immer rund um den Meiler gegangen wird. 19.800 Schritte ist Heßelmans allein beim vorigen Mal dafür um den Meiler gelaufen.

Die jüngsten Helfer, die beiden Söhne von Heßelmans, sind ebenfalls im Einsatz. Lio und Jano helfen fleißig mit, das Holz heranzukarren, wobei es der größte Spaß für den Fünf- und den Achtjährigen ist, wenn sie auf der leeren Stapelkarre von Engelen zu den Holzstapeln am Wiesenrand gefahren werden.

Eins darf am Meiler nicht fehlen, und das ist die Hillebille. Es handelt sich um die Alarmglocke der Köhler, die in früheren Zeiten tief im Wald für sich alleine arbeiteten. Nur mit Hilfe der Hillebille in Form eines Holzgestells mit Schlagbrettern samt dem dazugehörigen Klöppel konnten die Köhler bei einem Unfall mit dem Meiler Hilfe herbeirufen.