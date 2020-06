Kostenpflichtiger Inhalt: Auswirkungen der Corona-Pandemie : Corona – Trillser Straßenfest fällt aus

Beim Trillser Straßenfest im vergangenen Jahr wurde Laureta (12) von Annette Sommerfeld geschminkt. Das ist in diesem Jahr wegen der Corona-Krise nicht möglich. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann/Erkrath/Wülfrath Großveranstaltungen soll es in Deutschland bis Oktober nicht geben. Das bedeutet das Aus jetzt auch für beliebte Veranstaltungen wie das Trillser Straßenfest in Erkrath und das Kartoffelfest in Wülfrath.