Kempen : Rampen für Rollis: Barrierefrei einkaufen

Präsentierten am Freitag am Büro des Kempener Werberings eine der neuen Rampen (von links): Jürgen Pascher, Armin Horst, Heinrich ­Poeth, Wolfgang Büscher, André Sole-Bergers (im Rollstuhl), Reiner Hamm, Christoph Dellmans, Nicole Brumme, Ute und Joachim Straeten. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Die Aktion „Bitte klingeln – wir helfen Ihnen“ war der erste Schritt, mit dem der Einzelhandel in Kempen gehbehinderten Kunden oder Müttern mit Kinderwagen den Einkauf erleichtert. Nun folgt der zweite: Rampen für Rollstuhlfahrer, die vor Ladenlokalen mit Treppe angelegt werden können, sollen den Zugang zum Geschäft vereinfachen.

Mit den mittlerweile rund 60 Klingeln an Zugängen zu Ladenlokalen mit Treppenstufen in der Altstadt hat der Werbering Kempen im Herbst 2018 sogar bundesweit für Furore gesorgt. Etliche Kommunen und Werberinge haben sich in Kempen gemeldet, um zu wissen, wie eine solche Aktion umzusetzen ist. Eigentlich war das damals ganz einfach. Mit einer Funkklingel, einem passenden Schild mit der Aufschrift „Bitte klingeln – wir helfen Ihnen“ und Hinweisen zur Funktion der Klingel – das Ganze noch in Blindenschrift –, und schon konnten die Geschäftsleute, die sich der Aktion angeschlossen hatten, Pluspunkte bei der geh- und sehbehinderten Kundschaft sammeln.

Auch Mütter oder Väter, die mit Kinderwagen zum Einkaufen unterwegs sind, nutzen seither die Klingel. Wer klingelt, bekommt Hilfe vom Personal im Laden. Das kommt an die Ladentür, hilft gerne beim Zugang ins Geschäft oder bringt gewünschte Waren zum draußen wartenden Kunden.

INFO Klingeln für Rolli-Fahrer gut erreichbar Die Klingeln, mit denen gehbehinderte Kunden oder Mütter und Väter mit Kinderwagen Hilfe vom Personal im Laden anfordern können, sind im Eingangsbereich so angebracht, dass sie auch von Menschen im Rollstuhl gut zu erreichen sind. Die Klingeln sind aber nur an Geschäften angebracht, die nicht über einen barrierefreien, ebenerdigen Eingang verfügen. Etwa 60 Ladenlokale gibt es in der Altstadt, die für Kunden nur über eine Treppe zu erreichen sind. Die Kempener Aktion „Bitte klingeln – Wir helfen Ihnen“ hat bereits Nachahmer in Brüggen, Bracht oder Nettetal gefunden. Auch in Mönchengladbach wird darüber beim Einzelhandel diskutiert Dem Arbeitskreis „Runder Tisch Stadtmarketing und Tourismus“ in Kempen gehören unter anderem die politischen Parteien, die Stadtverwaltung, der Unternehmerkreis, die Stadtwerke, die Werberinge und Vertreter von Heimatvereinen an. Das Gremium tagt mehrmals im Jahr nicht-öffentlich.

Die Idee wurde seinerzeit vom Arbeitskreis „Runder Tisch für Stadtmarketing und Tourismus“ umgesetzt. Dem gehören neben Vertretern von Stadtverwaltung, Politik auch die Werberinge an. Der Vorschlag kam damals von der Lebenshilfe Kreis Viersen. Die steht nun wieder Pate für den nächsten Schritt, den Einkauf in Kempen barrierefrei zu gestalten. André Sole-Bergers, Inklusionsmanager der Lebenshilfe Kreis Viersen, hatte die Idee, Rampen für Rollstuhlfahrer an Kempener Geschäfte zu verteilen, deren Eingang durch eine Treppenstufe für gehbehinderte Menschen oder Familien mit Kinderwagen nur schlecht oder gar nicht zu erreichen sind. Sole-Bergers war am Freitag Mittag mit von der Partie, als Vertreter von SPD, Grünen und der Bürgermeisterkandidat Christoph Dellmans – er wird von diesen Parteien unterstützt – insgesamt neun klappbare und rutschfeste Rampen aus Leichtmetall an Vertreter des Kempener Werberings und des Werbe- und Bürgerrings St. Hubert übergaben. Nicole Brumme von den Grünen und Jürgen Pascher von der SPD dankten den Geschäftsleuten für ihr Engagement für eine behindertenfreundliche Stadt. Die beiden Vorsitzenden der Werberinge, Armin Horst (Kempen) und Wolfgang Büscher (St. Hubert), dankten ihrerseits für die Spende.

Sechs Rampen gehen an den Kempener Werbering, drei an die St. Huberter Geschäftsleute. Wo genau die leicht zu handhabenden Metallplatten zum Einsatz kommen, steht noch nicht fest. Wie Armin Horst erklärte, will der Vorstand des Kempener Werberings darüber in der kommenden Woche entscheiden. Die Kosten für die Anschaffung der neun Rampen – Stückpreis: 80 Euro – teilen sich Grüne, Sozialdemokraten und Bürgermeisterkandidat Dellmans. Der ist hauptberuflich Sprecher der Stadt Kempen, zuständig auch fürs Stadtmarketing. In dieser Eigenschaft ist er sehr an Nachahmern interessiert, damit die Ortskerne mit den Geschäften in Kempen und St. Hubert noch behindertenfreundlicher werden.

An vielen Geschäften in der Altstadt – wie hier bei Folke Holstein-Metzges an ihrer Boutique B 3 – gibt es bereits Klingeln für gehandicapte Kunden. Foto: Wolfgang Kaiser